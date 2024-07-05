Bodrum'da Korsan Taksicilere Ceza Yağdı: 150 Korsan Taksiciye 5 Milyon TL Ceza Kesildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince korsan taşımacılık yapıldığı belirlenen 150 araca 5 milyon TL cezai işlem uygulandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korsan taşımacılıkla mücadele etmek için özel ekip kuruldu.

Ekipler, Yarımada’nın dört bir yanında denetimlerini sürdürürken, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

Bu çerçevede kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 150 korsan araca toplamda 5 milyon liralık cezai işlem uygulandı.

Korsan taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçlar 2 ay trafikten men edildi. Ekiplerin korsan taşımacılıkla mücadelesinin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA