Bodrum’da Jet Ski Alabora Olmuştu: Baba ve Kızının Cansız Bedenine Ulaşıldı

Bodrum'da şiddetli dalga nedeniyle alabora olan jet skide kaybolan baba ile kızının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı kazada diğer kız çocuğu daha önce ölü bulunurken, anne ise sağ kurtarılmıştı.

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Bodrum’da Jet Ski Alabora Olmuştu: Baba ve Kızının Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Olay, 15 Temmuz’da saat 05.30 sıralarında Akyarlar mevkisi açıklarında meydana geldi. Üzerinde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu jet ski şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay sırasında yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı.

BABA İLE KIZLARI GÜNLERDİR ARANIYORDU

Ancak baba ile 2 kızı denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken 16 Temmuz’da Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottakiler tarafından fark edilerek Yunan Sahil Güvenliğine bildirildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden genç kızın jet ski kazasında kaybolan çocuklardan biri olduğu belirlendi.

Olayda kaybolan baba ve kız çocuğunun cansız bedenine de bugün ulaşıldı. Baba ve kızın cansız bedenlerinin, İstanköy Adası açıklarında Yunan güvenlik unsurlarınca bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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