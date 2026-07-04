Bodrum'da Eğlence Mekanı Önünde Pompalı Dehşeti: Rastgele Ateş Açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şüpheli, eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı.

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Bodrum'da Eğlence Mekanı Önünde Pompalı Dehşeti: Rastgele Ateş Açtı
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Olay, sabah saatlerinde Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi’ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. L.A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı ve aralarında sorun olduğu öne sürülen kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne gelip, pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin açtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Alkollü olduğu ileri sürülen L.A., olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, L.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemedeyse 4 boş kartuşa rastlarken, işletmenin giriş kapısı ile bir aracın camına saçma isabet ettiği belirlendi. Olay anıysa çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, L.A.’nın çevreye rastgele ateş açtığı anlar yer aldı. L.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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