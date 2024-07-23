Bodrum'da Acı Olay! Havuza Düşen Bir Yaşındaki Bebek Boğuldu

Bodrum'da evlerinin bahçesindeki havuza düşen bir yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da Acı Olay! Havuza Düşen Bir Yaşındaki Bebek Boğuldu

Bodrum'un Dirmil Mahallesi'ndeki sitede dün saat 19.00 sıralarında bir bebek feci şekilde hayatını kaybetti.

HAVUZA DOĞRU EMEKLEMİŞ

Ali Aydın Nazar, ailesi ve bakıcısı, evde farklı bir işle ilgilenirken emekleyip evlerinin bahçesine çıktı.

Ali Aydın bahçedeki yüzme havuzuna düştü. Ailesi durumu fark edip bebeği havuzdan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan Ali Aydın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan bebek, kurtarılamadı. Ali Aydın'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Peynircilik yapan ailenin İstanbul'dan Bodrum'a tatil için geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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