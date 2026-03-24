Bodrum'da 150 Milyon Dolarlık Felaket! Yangında Küle Dönen Lüks Yatlar Kimindi?

Bayramda Bodrum Yalıkavak Marina’da çıkan yangında 7 lüks yat kül olurken, yanan teknelerden birinin iş insanı Ozan Şer’e ait olduğu ortaya çıktı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Yalıkavak Marina’da bayramın üçüncü gününde çıkan yangın büyük maddi kayba yol açtı. Henüz çıkış nedeni netlik kazanmayan yangında, marina içerisinde bulunan 7 lüks yat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

YAT SAHİPLERİ MERAK KONUSU OLDU

Yangının ardından gözler, yanan teknelerin sahiplerine çevrildi. Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, kül olan yatlardan üçünün Arap iş insanlarına, birinin ise Rus bir oligarka ait olduğu öğrenildi. Diğer üç teknenin ise Türk iş dünyasından isimlere ait olduğu ifade edildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN TEKNELERİ DE YANDI

Yangında zarar gören yatlar arasında iş insanı Ozan Şer’e ait “Cher” isimli motor yatın da bulunduğu aktarıldı. Yaklaşık 25 milyon dolar değerindeki yatın tamamen yandığı belirtilirken, Şer ailesinin olayın ardından Türkiye’ye döndüğü öğrenildi.

Yanan tekneler arasında, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ayhan Işık’ın damadı İbrahim Levent’e ait yatın da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

BAZI YATLAR SON ANDA KURTARILDI

Öte yandan, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’a ait yatın yangından son anda kurtulduğu belirtildi. Aynı şekilde iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan’a ait teknenin de alevlerden etkilenmeden kurtarıldığı ifade edildi.

Kaynak: Sabah

