Bodrum ve Kuşadası'nı Geride Bıraktı: Herkes Bu İlçelere Akın Ediyor

Mersin, Akdeniz kıyısında konumlanmış, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehir. Yerli ve yabancı turistler için yıl boyunca cazibe merkezi haline gelen Mersin'in çeşitli ilçeleri, her biri kendine özgü özellikler sunarak ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatıyor.

İşte Mersin’in en öne çıkan ilçeleri...

Kaynak: Haber Merkezi