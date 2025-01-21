Bodrum Marina'da Panik: Hortum Korku Dolu Anlar Yaşattı
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Marina bölgesinde bir anda hortum ortaya çıktı. İlçe sakinlerine korku dolu anlar yaşatan hortum kısa sürede etkisini kaybetti.
Muğla’nın Bodrum ilçesi Tepecik Mahallesi’nde, limana yakın bir bölgede ortaya çıkan hortum, çevredeki vatandaşları ve yat sahiplerini paniğe sevk etti. Kısa sürede etkisini gösteren hortum hızla yükseldi. Hortum, limana ulaşmadan etkisini kaybetti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, bazı vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde hortumun kısa süre içinde yükselip ardından dağıldığı ve çevredeki insanların panik anları yer aldı.
Kaynak: İHA
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