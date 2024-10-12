Bodrum Belediyesi'nden Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gümbet Mahallesi’nde yer alan Hüseyin Boyacı İlkokulu’nda Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Vekili Halil Eser ve eşi Zehra Eser, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. Gözde Çakıroğlu, Okul Müdürü Figen Gökmen, öğretmenler, öğrenciler ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte Bodrum Belediyesi logosu ile “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” yazılı dev boyuttaki kumaş üzerine renkli boyalar ile kız öğrenciler el baskısı yaptı. Etkinlik süresince Başkanvekili Halil Eser, öğrenciler ile el baskısı yaparak kız çocuklarının mutlu gününde sevinçlerine ortak oldu.

Kaynak: ANKA