Bodrum Açıklarında 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16), deniz üzerinde şüpheli bir lastik bot tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11 ve KB-71) bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin kısa sürede ulaştığı fiber karinalı hareketli lastik bot, yapılan operasyonla durduruldu. Botta bulunan 34 yetişkin ve 9 çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI GÖZALTINDA

Operasyonda, botu kullanan bir kişi “göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin, bölgede düzensiz göçmen geçişlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA