Bodrum Açıklarında 100 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 100 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

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Bodrum Açıklarında 100 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgelere ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, farklı zamanlarda durdurdukları yelkenli tekne ve lastik botta aralarında çocukların da olduğu 100 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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