'Böcek Ailesi' Faciası Tekrar mı Ediyor? Şişli'deki Otelde Suudi Turistin Şüpheli Ölümü

6 Nisan'da eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Said Suvalâm, 8 Nisan’da şiddetli kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından oteline dönen yaşlı adam, odasında yeniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.

'BÖCEK AİLESİ' VAKASI HATIRLANDI

Şişli’deki olay, kamuoyunda derin iz bırakan "Böcek Ailesi" trajedisini yeniden gündeme taşıdı. Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi, Fatih'te kaldıkları otelde yapılan kontrolsüz ilaçlama sonucu sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

NTV'de yer alan habere göre, Şişli’deki incelemelerde de yaşlı turistin kaldığı otelin yakın zamanda ilaçlandığının saptanması, ölüm nedeninin "solunum yoluyla kimyasal zehirlenme" olabileceği şüphesini kuvvetlendirdi.

BOZUK TAVUK MU, İLAÇ ZEHİRLENMESİ Mİ?

Soruşturma, iki ana hat üzerinden yürütülüyor:

Gıda Zehirlenmesi: Eşinin ifadesine göre Suvalâm, olaydan bir gün önce bir restoranda tavuk eti yemişti. Polis, restorandaki gıdalardan numune aldı.

Kimyasal Gaz: Oteldeki ilaçlama kayıtlarını inceleyen ekipler, kullanılan maddelerin dozajını ve havalandırma sistemini mercek altına aldı.

İKI MÜDÜRE ADLİ KONTROL

Olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen restoran ve otel müdürleri gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, işletmelerin faaliyetleri inceleme altına alındı.

KESIN KARAR ADLİ TIP'TA

Said Suvalâm’ın ölümü, tıpkı Böcek ailesinde olduğu gibi Adli Tıp Kurumu’nun hazırlayacağı toksikoloji raporuyla netleşecek. Rapor, ölümün yediği yemekten mi yoksa otelde soluduğu ilaç gazından mı kaynaklandığını ortaya koyacak.

Kaynak: NTV