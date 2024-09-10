BMW 1.5 Milyon Aracı Geri Çağırıyor: Hayati Tehlikesi Var
BMW Group, fren sistemlerindeki teknik aksaklıklar nedeniyle dünya genelinde 1,5 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.
Kaynak: AA
Münih merkezli otomotiv devi, bu geri çağırma işleminin 2024 mali yılı beklentilerine de yansıyacağını belirtti.
Şirketin yaptığı açıklamada, geri çağırmanın garanti maliyetlerinde ciddi bir artışa yol açacağı ifade edilirken, bu durumun BMW hisselerinde yüzde 11’den fazla bir değer kaybına sebep olduğu açıklandı.
Bunun yanı sıra, BMW'nin özellikle Çin pazarındaki taleplerin düşmesiyle birlikte satışlarının olumsuz etkilendiği ve tüketici talebinde genel bir zayıflama yaşandığı da vurgulandı.
BMW'nin bu zorlu dönemi, Almanya'nın sanayisizleşme riski ile karşı karşıya olduğu bir süreçte, diğer büyük Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in de tasarruf önlemleri kapsamında fabrikalarını kapatmayı değerlendirdiği bir döneme denk geliyor. Volkswagen ayrıca, yıllardır süren istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandıracağını duyurdu.