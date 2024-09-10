BMW 1.5 Milyon Aracı Geri Çağırıyor: Hayati Tehlikesi Var

BMW'nin bu zorlu dönemi, Almanya'nın sanayisizleşme riski ile karşı karşıya olduğu bir süreçte, diğer büyük Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in de tasarruf önlemleri kapsamında fabrikalarını kapatmayı değerlendirdiği bir döneme denk geliyor. Volkswagen ayrıca, yıllardır süren istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandıracağını duyurdu.