BM'den Çarpıcı Rapor: 138 Milyon Çocuk İşçi Var

Birleşmiş Milletler, çocuk işçiliğinin küresel ölçekte devam ettiğini açıkladı. BM verilerine göre dünya genelinde 138 milyon çocuk çalıştırılıyor.

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BM'den Çarpıcı Rapor: 138 Milyon Çocuk İşçi Var
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Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, dünya genelinde hâlâ 138 milyon çocuğun çalıştırıldığını duyurdu. Son 25 yılda çocuk işçilerinin sayısının 246 milyondan 138 milyona gerilediğine dikkat çeken BM, mevcut ilerleme hızının çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını vurguladı.

BM Cenevre Ofisi'nin paylaşımında, çocuk işçiliğinin azaltılması konusunda önemli mesafe kat edilmesine rağmen milyonlarca çocuğun eğitim, sağlık ve güvenli yaşam haklarından mahrum kaldığı belirtildi. Açıklamada, dünyanın çocuk işçiliğini sona erdirme hedefine ulaşmaktan hâlâ uzak olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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