Blok liste önerisi gerginlik yarattı: CHP İzmir Kongresi'nde genel merkezciler ve değişimciler arasında kısa süreli arbede

CHP’de İzmir Örgütü yeni il başkanını seçmek için Fuar İzmir’de sandık başına gitti. Verilen blok liste önergesi sonrası kongrede gergin anlar yaşanırken, arbede çıktı.

Kongrede göreve yeniden talip olan Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra CHP Konak İlçe eski Başkanları Mehmet Şakir Başak ve Aytekin Tunus da adaylıklarını duyurdu. Daha sonra, salona Başak ile birlikte gelen Yunus adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Kongre öncesi, seçimin hangi usulle yapılacağı konusu tartışma yarattı. Seçimin blok liste usulüyle yapılması için Divan’a 152 imza sunulurken, oylama öncesi ortalık karıştı.

Çarşaf liste isteyen delegeler ile blok listeyi isteyen delegeler birbirine girdi.

Protokol önüne ve kürsüye kadar uzanan arbede sonucunda kongreye ara verildi.