Blok liste önerisi gerginlik yarattı: CHP İzmir Kongresi'nde genel merkezciler ve değişimciler arasında kısa süreli arbede

CHP'nin İzmir örgütü yeni il başkanını seçmek için sandık başına giderken, Fuar İzmir'de yapılan kongrede bir arbede yaşandı.

Son Güncelleme:
Blok liste önerisi gerginlik yarattı: CHP İzmir Kongresi'nde genel merkezciler ve değişimciler arasında kısa süreli arbede

CHP’de İzmir Örgütü yeni il başkanını seçmek için Fuar İzmir’de sandık başına gitti. Verilen blok liste önergesi sonrası kongrede gergin anlar yaşanırken, arbede çıktı.

Kongrede göreve yeniden talip olan Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra CHP Konak İlçe eski Başkanları Mehmet Şakir Başak ve Aytekin Tunus da adaylıklarını duyurdu. Daha sonra, salona Başak ile birlikte gelen Yunus adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Kongre öncesi, seçimin hangi usulle yapılacağı konusu tartışma yarattı. Seçimin blok liste usulüyle yapılması için Divan’a 152 imza sunulurken, oylama öncesi ortalık karıştı.

Çarşaf liste isteyen delegeler ile blok listeyi isteyen delegeler birbirine girdi.

Protokol önüne ve kürsüye kadar uzanan arbede sonucunda kongreye ara verildi.

Etiketler
İzmir CHP
Son Güncelleme:
Hafızanın en güçlü dostu! 1 tatlı kaşığı tüketildiğinde beyni tıkır tıkır çalıştırıyor Hafızanın en güçlü dostu! 1 tatlı kaşığı tüketildiğinde beyni tıkır tıkır çalıştırıyor
Kabak tatlısına lezzet katan tüyo! Erime olmaması için mutlaka denemelisiniz Kabak tatlısına lezzet katan tüyo! Erime olmaması için mutlaka denemelisiniz
Mülakatın kaldırılmayacağını itiraf etmişti: Bakan Tekin'den öğretmen alımında yeni 'mülakat' açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen alımında yeni 'mülakat' açıklaması
Kendisine yakın isimler bir bir kızağa çekilirken... Süleyman Soylu'dan 'imalı' Menderes anması Süleyman Soylu'dan 'imalı' Menderes anması
Valilik duyurdu: Kamuda mesai saatleri değişti! Kamuda mesai saatleri değişti!
FETÖ'cü doktorun çocuklar üzerinden korkunç tuzağı ortaya çıktı! FETÖ'cü doktorun çocuklar üzerinden korkunç tuzağı ortaya çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Birçok kişi bilmiyor: Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
Mısır haşlarken tencereye 1 bardak koyun! Tüm mısırları lokum gibi yumuşacık yapıyor Mısır haşlarken tencereye 1 bardak koyun! Tüm mısırları lokum gibi yumuşacık yapıyor
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurdu: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurdu: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Kendisine yakın isimler bir bir kızağa çekilirken... Süleyman Soylu'dan 'imalı' Menderes anması Süleyman Soylu'dan 'imalı' Menderes anması
Kabak tatlısına lezzet katan tüyo! Erime olmaması için mutlaka denemelisiniz Kabak tatlısına lezzet katan tüyo! Erime olmaması için mutlaka denemelisiniz