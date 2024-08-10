Erzurum'da ANKA Haber Ajansı’na konuşan emekliler, maaşlarının yetersizliği ve hayat pahalılığından şikayet etti.

Aldığı maaşın yetersizliği ve zamlardan dert yanan 68 yaşındaki Burhan Deliçakar, "Bugün aldığımız yarın alamıyoruz. Verdiğiniz bu ücretleri bir kontrol etseniz çok memnun oluruz. Kimler ne kazanıyor, kimler ne alıyor, bu emekliler ne halde? Siz bizi resmen çöpe attınız. Emekliyi hiç saymıyorsunız bile. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz yani? Bu kadar pahalılık... Verdiğiniz paraya bakın. 12 bin lirayla, 15 bin lirayla en fazla 18 bin lirayla geçinebilir misiniz? Sizin günlük çocuklarınıza verdiğiniz harçlığı biz ayda alıyoruz. Nasıl geçineceğiz, çoluğumuzu çocuğumuzu nasıl okutacağız" diye sordu.

‘BU KADAR YETER ARTIK, CANIMIZA YETTİ VALLAHİ...’

Bu şartlarda geçinmenin mümkün olmadığını ve emeklilerin tekrar ikinci bir işte çalışmak zorunda kaldıklarını anlatan Deliçekar, "Herkes bakalım çalışabiliyor mu? 70-75 yaşındaki bir insan ikinci bir işte nasıl çalışabilir? Artık bu değerlendirmeleri bir gözden geçirin lütfen. Emekliyiz biz çok mağdur bir durumdayız. Bu hayat pahalılığında ne yapalım, nasıl geçinelim bilmiyoruz. Bunu hiç mi düşünmüyorsunuz? 10 bin lira alana da yüzde 25 zam yapıyorsunuz, 50- 60 bin alana da yüzde 25 zam yapıyorsunuz. Benim aldığım maaş kadar o adamın maaşına tekrar zam yapmış oluyorsunuz, bu nasıl adalet? Neye göre hesaplıyorsunuz anlamış değilim. Bu kadar yeter artık, canımıza yetti vallahi yeter... Gelin siz bizim aldığımız maaşla bırakın bir ay geçinmeyi bir hafta bakalım yaşayabilir, geçinebilir misiniz? Ek zam dediğiniz ne; 2 bin lira para. Onların çocuklarına günlük olarak verdiği para" dedi.

‘30 SENE HEMŞİRELİK YAPTIM, DUL VE YETİMLERLE AYNI MAAŞI ALIYORUM’

Emekli hemşire Safiye Çınar, "16 bin lira maaş alıyorum. Bu devirde 20 bin de alsan geçinemezsim. Her şey çok pahalı. Bir şeye yakın gidilmiyor. Esnaf kendi kendine durmadan zam yapıyor. Yani desen rekabet yapıyorlar. O ona bakıp zam yapıyor, o ona.. Bunun önüne dur demeleri lazım, almış başını gidiyor. Kira öyle, geçim zor. Habire pahalılık, pahalılık... 10 bin lirayla dışarı çık bir şey alama. Allah sonumuzu iyi etsin, ekonomi çökmüş. Emeklilere nedense verirken az veriyorlar, önemsemiyorlar. Ben sigorta hastanesinde 30 sene hemşirelik yaptım, dul ve yetimlerle aynı maaşı alıyorum. Ama benden sonra emekli olanlar benden 14 bin lira fazla alıyorlar. Bende onlar kadar alayım. Çalıştığımın hakkını versinler. Her şey almış başını gidiyor, sonumuz ne olacak bilmiyorum" diye konuştu.

‘10 BİN LİRA KİRA VEREN ADAM, 15 BİN LİRA MAAŞ ALIRSA NERDEN NASIL GEÇİNECEK?’

Kıbrıs'ta din görevlisi olarak çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyleyen Hasan Suiçmez, "Ben Kıbrıs'tan emekli oldum onun için 34 bin lira alıyorum. Emekli din görevlisiyim. Buradan emekli olanların maaşı benim maaşımdan düşük. Onun için ben hamd ediyorum. Verilen şeyi hak ediyor muyuz? Gençler, muhteremler; 18 bin lira kira istiyorlar. 10 bin lira kira veren adam, 15 bin lira maaş alırsa nereden nasıl geçinecek, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Allahım diyorum inşallah bizim idarecilere de bu anlayışı versin. Onların maaşları yüksek. 12 bin 500 lira maaşla peynir, ekmek bile alamaz" dedi.

‘DOĞALGAZA MI YETİŞTİREYİM, ELEKTRİĞE Mİ, SUYA MI?’

Erzurumlu bir vatandaş, "12 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. O da yeni oldu. Burası Erzurum soğuk kış memleketi. Doğal gaza mı yetiştireyim, elektriğe mi, suya mı? Mutfak masrafı, yetmiyor haliyle... Ne diyeyim, bir de öğrencim var, okutuyorum yetmiyor" dedi

Ali Osman Polat ise hayat pahalılığında, maaşlardaki adaletsizliklerderden ve gençlerin işsizliğinden şikayetçi oldu. Polat, şunları söyledi:

"Ben askeri personelim. 32 sene bir fiil pirim ödemişim. Bir iki sene pirim ödeyip emekli olana da bana da 30 bin lira maaş verirse bu yanlış. Ama eğer adam 30 sene pirim ödemişse ve 10 bin lira maaş alıyorsa olmaz. Tabii ki mağdur olur. Yalnız Türkiye'de şu var Tayyip Erdoğan daha önce iyiydi ama şu 3- 4 yıldır mahvoldu Türkiye... Evet yoldur, füzedir, tanktır bazı şeyler yapıldı ama bir taraftanda halk perperişan oldu. Ben alıyorum ama alamayan da var. Piyasada pahalılık var. Bir şey daha var; adamlar okuyor ama boş. Benim iki tane çocuğum var ziraat mühendis üniversite mezunu. Bunlar neye okudu? Okudu ki devlet bunlara iş versin hani iş? Birileri işe girdi ama birileri bir puanla iki puanla kaybediyor. Binlerce okumuş, tahsilli işsiz adam var. Evine gidiyor, babasından harçlık ala ala babası da emekli onun da yok. Ne olacak bu Allah yardım etsin."

‘BAŞIMIZDAKİLER BİRAZ DÜŞÜNSÜN MERHAMET ETSİNLER’

Eşinin son zamla birlikte 12 bin 500 liralık maaşından başka gelirlerinin olmadığını belirten bir Erzurumlu ise, "Geçinemiyoruz. Yetişmek zor, hayat zor. Hayat pahalılığı var başımızdakiler biraz düşünsün merhamet etsinler. Benim hiç bir sosyal güvencem yok eşim emekli. Onun maaşı da 12 bin 500 lira oda bu sefer verildi" dedi.

Kaynak: ANKA