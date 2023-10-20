'Bize James Bond gibi bakamazsın' kavgası: 3 gözaltı!

İstanbul Sarıyer’de dükkanına girmek isteyen E.A.’ya "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek bir anda saldıran İ.B., U.B. ve M.B. isimli şahıslar emniyetin çalışmaları sonrası yakalandı.

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'Bize James Bond gibi bakamazsın' kavgası: 3 gözaltı!

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer Rumeli Hisarı’nda meydana gelmişti. İddiaya göre, bir vatandaş dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, “Sen bize James Bond gibi bakamazsın” diyerek vatandaşın üzerine yürümüş, ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 3 motokurye, vatandaşı sokak ortasında darp etmişti.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda E.A. isimli şahsı darp eden İ.B., U.B. ve M.B. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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