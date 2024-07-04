'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı

DSİ ve TOKİ protokolü ile yapılacak olan Reyhanlı Baraj sulaması için başlayan proje bitmedi. İşin maliyeti ise 4 yılda ilk hesaplanan maliyetin 14 katına yükseldi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, 176 bin 950 dekar tarım arazisinin modern sulamaya kavuşması planlanan proje için 2020 yılında 359 milyon 205 bin TL ödendi. Ancak 4 yıl sonra yeni ihale yapıldı. Bu kez de DSİ’nin kasasından 4 milyar 797 milyon 284 bin TL daha çıktı. Sulama işinin maliyeti 5 milyar 156 milyon 489 bin TL’ye yükseldi ve ilk hesaplanan maliyetin 14 katına çıktı.

Depremle sarsılan Hatay, 2020’den bu yana Reyhanlı Baraj sulamasını bekliyor.