Bitlis'te Süphan Dağı Eteklerine Ekildi: 1 Sene Sonra Hasat Yapılacak

Ekim sırasında tohumlar sıralar halinde ekilir ve ardından sulama yapılır. Düzenli sulama, tohumların çimlenmesini ve köklerin sağlıklı gelişmesini destekler. Aynı zamanda ekim öncesinde toprağa uygun gübre verilerek, bitkinin gelişimi için gerekli besin maddeleri sağlanır. Azotlu gübre buğday için önemlidir. Ekim sonrasında bitkilerin düzenli kontrolü ve gerektiğinde zararlılarla mücadele edilmesi gerekir. Sulama ve gübreleme de aksatılmamalıdır.

Buğday ekiminden önce, toprağın besin değerlerinin belirlenmesi için toprak analizi yapılması önerilir. Bu analizle toprakta eksik olan besin maddeleri tespit edilerek uygun gübreleme yapılabilir. Ayrıca toprağın nem durumu da ekim öncesinde kontrol edilmelidir. Yazlık buğday, genellikle Mart ve Nisan aylarında ekilir. İlkbahar yağışlarıyla birlikte toprak nemi yeterli seviyeye ulaştığında, yazlık buğday ekimi yapılır. Kışlık buğday ise genellikle Eylül ve Ekim aylarında ekilir. Kış mevsiminde dinlenme dönemine giren kışlık buğday, ilkbaharla birlikte hızla büyüyerek yaz aylarında hasat edilir.

Serpme buğday ekimi, tohumların rastgele tarlaya serpilmesiyle yapılan bir yöntemdir. Genellikle küçük ölçekli üretimlerde tercih edilir. Maliyetinin düşük olması bu yöntemi cazip hale getirir. Hasat zamanı, buğday başaklarının sertleşmesi ve olgunlaşma derecesine göre belirlenir. Haziran ve Temmuz aylarında hasat edilen buğday, makine ile toplanır ve kurutulur. Hasat zamanı, ürün kalitesi ve verimi açısından büyük önem taşır. Erken ya da geç hasat, buğdayın kalitesini olumsuz etkileyebilir.

İyi bir verim elde etmek için tarlanın doğru şekilde hazırlanması, uygun gübreleme ve düzenli sulama yapılması gerekir. Ayrıca hastalık ve zararlılara karşı düzenli kontrol yapılarak, zamanında müdahaleler gerçekleştirilmelidir. Doğru ekim zamanı da kaliteli ürün elde etmek için önemli bir faktördür.