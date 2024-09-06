Bitlis'te Süphan Dağı Eteklerine Ekildi: 1 Sene Sonra Hasat Yapılacak
Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içinde yer alan 2600 rakımlı Süphan Dağı eteklerindeki Uzunsırt Yaylası’nda, buğday ekimi için kollar sıvandı. Verimli geçen bir hasat sezonunun ardından, çiftçiler gelecek yıl için hazırlıklara erken başladı.
İlkbaharda sürülüp ekime hazır hale getirilen yüksek rakımlı yaylada buğday tohumları toprakla buluştu. Çiftçiler, kış mevsimi öncesinde çimlenmesi beklenen buğdayların, ilkbahar aylarında boy verip yaz aylarında biçerdöverlerle hasat edilmesini umuyor. Yağışların da olumlu etkisiyle iyi bir rekolte hedefleniyor.
Süphan Dağı eteklerindeki Uzunsırt Yaylası’nda buğday eken çiftçilerden Orhan Emen, uzun vadeli bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Burası yüksek rakımda olduğu için normal hasat döneminden birkaç ay sonra hasat yapacağız. Sabırlı olmamız gerekiyor. Bir yılın sonunda, biçerdöverlerle tarlaya gireceğiz ve iyi bir rekolte elde edeceğimizi umuyoruz" dedi.
BUĞDAY EKİMİ NASIL YAPILIR?
Buğday ekim zamanı, iklim ve buğday çeşidine göre değişiklik gösterir. Kışlık buğday genellikle sonbahar aylarında ekilirken, ilkbahar buğdayı Mart ayında ekilmeye başlar. Ekim zamanı belirlenirken toprak sıcaklığı ve nem seviyeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Buğday ekimi için öncelikle tarla hazırlığı yapılır. Toprak, önceki mahsul kalıntılarından arındırılır, tırmıklanarak düzleştirilir ve ekime hazır hale getirilir. Yüksek kaliteli tohumlar seçilerek, uygun derinlikte (3-5 cm) toprağa yerleştirilir. Bu derinlik, çimlenme için gerekli nem ve sıcaklık koşullarını sağlar.
Ekim sırasında tohumlar sıralar halinde ekilir ve ardından sulama yapılır. Düzenli sulama, tohumların çimlenmesini ve köklerin sağlıklı gelişmesini destekler. Aynı zamanda ekim öncesinde toprağa uygun gübre verilerek, bitkinin gelişimi için gerekli besin maddeleri sağlanır. Azotlu gübre buğday için önemlidir. Ekim sonrasında bitkilerin düzenli kontrolü ve gerektiğinde zararlılarla mücadele edilmesi gerekir. Sulama ve gübreleme de aksatılmamalıdır.
Buğday ekiminden önce, toprağın besin değerlerinin belirlenmesi için toprak analizi yapılması önerilir. Bu analizle toprakta eksik olan besin maddeleri tespit edilerek uygun gübreleme yapılabilir. Ayrıca toprağın nem durumu da ekim öncesinde kontrol edilmelidir. Yazlık buğday, genellikle Mart ve Nisan aylarında ekilir. İlkbahar yağışlarıyla birlikte toprak nemi yeterli seviyeye ulaştığında, yazlık buğday ekimi yapılır. Kışlık buğday ise genellikle Eylül ve Ekim aylarında ekilir. Kış mevsiminde dinlenme dönemine giren kışlık buğday, ilkbaharla birlikte hızla büyüyerek yaz aylarında hasat edilir.
Serpme buğday ekimi, tohumların rastgele tarlaya serpilmesiyle yapılan bir yöntemdir. Genellikle küçük ölçekli üretimlerde tercih edilir. Maliyetinin düşük olması bu yöntemi cazip hale getirir. Hasat zamanı, buğday başaklarının sertleşmesi ve olgunlaşma derecesine göre belirlenir. Haziran ve Temmuz aylarında hasat edilen buğday, makine ile toplanır ve kurutulur. Hasat zamanı, ürün kalitesi ve verimi açısından büyük önem taşır. Erken ya da geç hasat, buğdayın kalitesini olumsuz etkileyebilir.
İyi bir verim elde etmek için tarlanın doğru şekilde hazırlanması, uygun gübreleme ve düzenli sulama yapılması gerekir. Ayrıca hastalık ve zararlılara karşı düzenli kontrol yapılarak, zamanında müdahaleler gerçekleştirilmelidir. Doğru ekim zamanı da kaliteli ürün elde etmek için önemli bir faktördür.