Bitlis'te korkunç kaza: 2 kişi öldü, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı

Bitlis'te bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü. Ayrıca kazada, 4'ü ağır 30 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.

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Bitlis'te korkunç kaza: 2 kişi öldü, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı

Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bitlis Trafik kazası
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