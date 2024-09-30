Bitlis'te Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Bitlis'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Bitlis'te Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Köprücük köyü mevkiinde A.M. (34) isimli şahsın yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü A.M. ile yanında bulunan S.M. (26), D.M. (bebek), D.N.M. (bebek) ve S.D. (18) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da Kum Fırtınası Faciası! Hepsi Birbirine Girdi; Yaralılar VarKonya'da Kum Fırtınası Faciası! Hepsi Birbirine Girdi; Yaralılar VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bitlis Trafik kazası
Son Güncelleme:
Jandarmadan Sahte Bal Operasyonu, 1 Ton Ele Geçirildi Jandarmadan Sahte Bal Operasyonu, 1 Ton Ele Geçirildi
Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo
MEB'den 'Okullarda Temizlik' Açıklaması MEB'den 'Okullarda Temizlik' Açıklaması
Ünlü Siyaset Bilimci CHP'yi Adaylık İçin Uyardı! 'Eğer Kavga Alevlenirse...' 'Halk Bilinen Kötüyü İyiye Tercih Eder' Diyerek CHP'yi Uyardı
Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var... Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var...
Beyin Kanaması Geçirdi, Ambulans Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi Beyin Kanaması Geçirdi, Ambulans Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi