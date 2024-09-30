Bitlis'te Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
Bitlis'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Köprücük köyü mevkiinde A.M. (34) isimli şahsın yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü A.M. ile yanında bulunan S.M. (26), D.M. (bebek), D.N.M. (bebek) ve S.D. (18) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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