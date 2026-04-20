Bitlis'te Feci Kaza! 2 Ölü, 1 Yaralı

Bitlis’te Tatvan-Van kara yolund feci trafik kazası meydana geldi. Mohammad Akbar idaresindeki 41 AA 553 İran plakalı tır ile karşı yönden gelmekte olan Bahattin Adıyan yönetimindeki 06 DEF 867 plakalı otomobil Düzcealan ve Kolbaşı köyleri mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Korkunç kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölge adeta ekiplerin akınına uğradı. Olay yerine jandarma ve polisin yanı sıra AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kurtarma ekipleri çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan vatandaşları çıkarmak için uzun süre çalışma yürüttü.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yapılan kontrollerde otomobil içerisinde bulunan Devlet Su İşleri Şube Müdürü (DSİ) Harun Yıldız ile sürücü Bahattin Adıyan'ın kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler otopsi işlemleri için sağlık birimlerine teslim edildi. Tır sürücüsü Mohammad Akbar ise yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

