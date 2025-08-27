Bitlis’e Tıp Fakültesi Müjdesi: Resmi Gazete’de Yayımlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitlis Eren Üniversitesi’ne bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmasına yönelik karar, 27 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30’uncu maddesi gereğince alınan bu karar, Bitlis’te sağlık ve eğitim alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

