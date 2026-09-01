Bişkek'te Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor.

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Bişkek'te Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay Zirvesi kapsamında Bişkek'te görüşüyor.

'YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK OMAKTAN MEMNUNUM'

Putin görüşme öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

'SANTRALİN İLK ÜNİTESİ BU YIL DEVREYE SOKULACAK'

Putin, "Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri. İlginiz sayesinde ekonomik iş birliği, yüksek seviyede kalıyor.

Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlarda biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak" dedi.

'AKKUYU'NUN AÇILIŞINI YAPALIM DİYE BEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşme öncesi, "Bu görüşmeden ben de memnuniyet duyuyorum. Bugün Antalya'nın en önemli gelirini Rus turistler oluşturuyor.

Bizim şu an Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Nükleer Santrali çok önemli. Bu santralin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Nükleer Santrali'nin bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız"

'TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ ÇOK DAHA İLERİ BİR DÜZEYDE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde" ifadelerini kullandı.

KAPALI GÖRÜŞME BAŞLADI

İki lider, basına yaptıkları kısa açıklamaların ardından kapalı görüşmeye geçti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Akkuyu Nükleer Santrali
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