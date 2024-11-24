Bisikletli Başkan Adayına Otomobil Çarptı: Ağır Yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı olarak dikkat çeken Osman Bülüç, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Bisikletiyle gerçekleştirdiği seçim kampanyasıyla tanınan Bülüç, bir otomobille çarpışarak ağır şekilde yaralandı.

BAĞIMSIZ ADAY OLMUŞTU

Bağımsız adaylığı süresince bisikletiyle gündüzleri gazete dağıtan, akşamları ise miting düzenleyen Osman Bülüç, bu sıradışı kampanya yöntemiyle yerel ve ulusal basında sıkça gündeme gelmişti. Ancak seçim çalışmalarına damga vuran bisikleti, kazanın da nedeni oldu.

Osman Bülüç alışveriş sonrası bisikletiyle evine dönerken, Akçaalan Mahallesi’ndeki D400 karayolu üzerinde bir otomobille çarpıştı. Kaza, Genpa kavşağında meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin camına savrulan ve ardından yere düşen Bülüç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALIK DURUMU KRİTİK

Bülüç’ün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA