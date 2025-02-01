Bisikletiyle 100 Bin Liralık Malzeme Çaldı

Batman'da bir kişi yeni açılan mobilya mağazasından 100 bin lira değerinde malzeme çaldı ve bisikletiyle kaçtı. İşyeri sahibinin şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bisikletiyle 100 Bin Liralık Malzeme Çaldı

Hırsızlık olayı 28 Ocak tarihinde Batman Bayındır Mahallesi'nde yeni açılan bir mobilya mağazasında sabaha karşı meydana geldi. Mobilya mağazasına giren kimliği belirsiz bir kişi, içeriden yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çalarak geldiği bisikletiyle kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşyeri sahibinin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Teğmenlerin İhracında Şoke Eden 'Tazminat' Detayı: Eğer Karar Kesinleşirse... Teğmenlerin İhracında Şoke Eden 'Tazminat' Detayı
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
Bolu'daki Yangın Faciasında 'Hakaret' Tutuklaması Bolu'daki Yangın Faciasında 'Hakaret' Tutuklaması
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Marketlerde Artık Kahverengi Yumurta Satılmayacak: Nedenini Duyan İnanamadı Marketlerde Artık Kahverengi Yumurta Satılmayacak: Nedenini Duyan İnanamadı
12 Ay Hasat Ediliyor: Boy Boy Toplanıp Ayrılıyor! Eken Köşeyi Dönüyor 12 Ay Hasat Ediliyor: Boy Boy Toplanıp Ayrılıyor! Eken Köşeyi Dönüyor