Bisikletiyle 100 Bin Liralık Malzeme Çaldı

Hırsızlık olayı 28 Ocak tarihinde Batman Bayındır Mahallesi'nde yeni açılan bir mobilya mağazasında sabaha karşı meydana geldi. Mobilya mağazasına giren kimliği belirsiz bir kişi, içeriden yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çalarak geldiği bisikletiyle kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşyeri sahibinin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA