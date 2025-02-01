Bisikletiyle 100 Bin Liralık Malzeme Çaldı
Batman'da bir kişi yeni açılan mobilya mağazasından 100 bin lira değerinde malzeme çaldı ve bisikletiyle kaçtı. İşyeri sahibinin şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık olayı 28 Ocak tarihinde Batman Bayındır Mahallesi'nde yeni açılan bir mobilya mağazasında sabaha karşı meydana geldi. Mobilya mağazasına giren kimliği belirsiz bir kişi, içeriden yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çalarak geldiği bisikletiyle kayıplara karıştı.
Hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşyeri sahibinin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA