BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen Beraat Etti

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in 15 Mart 2026’da başlayan tutukluluk süreci, yargıdan dönen beraat kararıyla noktalandı.

Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde hakim, Türkmen’in suçsuz olduğuna hükmederek tahliyesine karar verdi.

'KOPAN KOLUN HESABINI SORDUĞUM İÇİN...'

Duruşmada söz alan Mehmet Türkmen, hakkındaki iddianamenin hukuki değil, sınıfsal bir dayanağı olduğunu savundu. Sırma Halı fabrikasındaki işçi direnişine verdiği desteği hatırlatan Türkmen, "Bu dava patronun şikayeti üzerine açıldı. Fabrikada kopan kolun hesabını sorduğum için suçlu ilan edildim. İşçinin hakkını savunmak halkı yanıltmak değil, gerçeği haykırmaktır" ifadelerini kullandı.

SAVCI CEZA, MAHKEME BERAAT DEDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Türkmen’in "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ancak Türkmen ve avukatlarının yaptığı kapsamlı savunmanın ardından mahkeme heyeti, suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraat kararı verdi.

Kaynak: ANKA