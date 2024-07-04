Birliğin Ve Bereketin Simgesi Simgesi Aşure Günü Ne Zaman?

İslam alemi tarafından Muharrem ayı içinde yer alan Aşure Günü, bu yıl da heyecanla bekleniyor. Hicri takviminin ilk ayı olan Muharrem ayında Aşure pişirmek kolları sıvadı. Muharrem Ayı'nın ilk günü Hicri Yılbaşı olarak kabul edilip kutlanıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Muharrem ayı bir önceki yıla göre 10 11 gün daha erken başlıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Muharrem ayı 17 Temmuz'da başlamıştı. Peki bu yıl Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 hicri yılbaşı takvimine göre aşure günü ayın kaçında? Aşure Günü ne zaman? Muharrem Ayı ne zaman başlayacak? İşte, 2024 Muharrem ayı ve aşure gün tarihleri...