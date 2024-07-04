Birliğin Ve Bereketin Simgesi Simgesi Aşure Günü Ne Zaman?
Hicri takviminin ilk ayı olan ve ‘Allah’ın Ayı’ olarak geçen Muharrem ayında aşure pişirmek ve paylaşmak isteyen hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz yıl 17 Temmuz’da başlayan Muharrem ayı bu yıl ne zaman başlıyor? Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü ne zaman? 2024 yılı Aşure Günü ne zaman? 2024 hicri yılbaşı takvimine göre aşure günü ne zaman? Aşure nedir? Aşure neden yapılır? Aşure Gününde oruç tutulur mu? İşte merak edilen tüm detaylar…
İslam alemi tarafından Muharrem ayı içinde yer alan Aşure Günü, bu yıl da heyecanla bekleniyor. Hicri takviminin ilk ayı olan Muharrem ayında Aşure pişirmek kolları sıvadı. Muharrem Ayı'nın ilk günü Hicri Yılbaşı olarak kabul edilip kutlanıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Muharrem ayı bir önceki yıla göre 10 11 gün daha erken başlıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Muharrem ayı 17 Temmuz'da başlamıştı. Peki bu yıl Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 hicri yılbaşı takvimine göre aşure günü ayın kaçında? Aşure Günü ne zaman? Muharrem Ayı ne zaman başlayacak? İşte, 2024 Muharrem ayı ve aşure gün tarihleri...
Hz. Muhammed'in “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” dediği Muharrem ayı ve Aşure Günü'ne geri sayım başladı.
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 Aşure Günü ne zaman? Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü hangi gün? İşte yanıt...
2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan vakit hesaplamalarına göre, 2024 yılı hicri yılbaşı tarihi netleşti. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü, Aşure günü olarak geçer. Buna göre; bu seneki Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başlıyor.
Muharrem ayı, İslam takvimine göre yılın ilk ayıdır ve hicri yılın başlangıcını simgeler. Bu önemli gün, Müslümanlar tarafından manevi anlamda büyük bir coşkuyla karşılanmakta ve çeşitli ibadetlerle değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 7 Temmuz 2024 tarihi, hem hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının ilk günü olarak özel bir anlam taşımaktadır.
2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri'nin açıkladığı takvime göre, 2024 Aşure Günü 16 Temmuz Salı 2024 olarak belirlenmiştir.
AŞURE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?
'Muharrem' kelimesi, saygı gösterilen veya hürmet edilen anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından 'Allah'ın ayı' olarak adlandırılan bu ay, Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40 kaynaklarına göre ilahi feyz ve bereketin yoğun olduğu bir dönemi temsil eder.
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bir hadisine göre, 'Ramazan'dan sonraki en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur.' (Müslim, Sıyâm, 202203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)
Muharrem ayının onuncu gününe 'âşûrâ' denir ve bu gün oruç tutmak, bazı alimlere göre sünnettir (Serahsî, elMebsût, III, 92). Zira, Hz. Peygamber (s.a.s.), aşure günü oruç tutmuş ve bunu müslümanlara da önermiştir (Buhârî, Savm, 69).
Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından, Hz. Peygamber (s.a.s.), aşure orucunu tutmayı isteyenlerin tutabileceğini, istemeyenlerin ise buna gerek duymayacağını belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113126).
MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?
İslamiyet'e göre; Muharrem ayı, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur…” Hz. Muhammed de “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur” hadis-i şerifiyle, bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir.
AŞURE'NİN TARİHİ
Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda durduğunda, Nuh'un ailesinin özel bir yemekle kutladığı iddia edilir. Erzakları neredeyse tükenmek üzere olduğundan, geriye kalanlar (özellikle tahıllar, kuru meyveler ve benzerleri) birlikte pişirilerek bir puding, yani şimdiki aşure denen şeye dönüşürdü.
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AŞURE TARİFİ
Aşure yapımı, bölgelere göre değişiklik gösterebilse de, temel malzemeler ve hazırlık aşamaları genellikle benzerdir. İşte klasik bir aşure tarifi:
Malzemeler:
2 su bardağı buğday
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı kuru üzüm
1 su bardağı kuru kayısı (doğranmış)
1 su bardağı incir (doğranmış)
2 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı olarak arttırılabilir)
1 portakal kabuğu rendesi
1 su bardağı fındık veya ceviz içi
1 çay kaşığı tarçın
10-12 adet karanfil
Su (malzemeleri haşlamak ve pişirmek için yeterli miktarda)