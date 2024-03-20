Birgün yazarı Attila Aşut gözaltına alındı

Birgün yazarı Attila Aşut, gözaltına alınarak ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Birgün yazarı Attila Aşut gözaltına alındı

Birgün yazarı Attila Aşut’un Ankara’daki evinden gözaltına alınarak ifadeye götürüldüğü bildirildi.

Birgün’ün duyurduğu habere göre, Attila Aşut Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Aşut’un ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Birgün’den yapılan açıklamada, gazete avukatlarının süreci takip etmek üzere harekete geçtiği bildirildi.

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