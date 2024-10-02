Birden Fazla Ünlü Peynir Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi! Tüm Marketlerden Apar Topar Kaldırılıyor

Türkiye genelinde birden fazla ünlü peynir markasında zararlı madde tespit edilmesi üzerine tüm marketlerde ürünler toplatılmaya başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Birden Fazla Ünlü Peynir Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi! Tüm Marketlerden Apar Topar Kaldırılıyor - Resim: 1

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde, çeşitli nedenlerle geri çağrılan ürünlere yenileri daha eklenmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği açısından ciddi tehlike arz eden ürünlere ilişkin kapsamlı bir inceleme yaptı. Yapılan kontroller sonucunda, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 ürünün yanı sıra, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi.

Bazı peynirlerde yabancı cisim bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, bu ürünlerin market raflarından derhal kaldırılmasına karar verildi. Bakanlık, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlere bitkisel yağ katılması gibi birçok uygunsuzluğu da ortaya çıkardı.

Son yapılan denetimler sonucunda çeşitli süt ve peynir markalarında zararlı maddeler tespit edilerek, bu ürünlerin marketlerden acil olarak geri toplatılması kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ünlü peynir markalarının isimleri ve içinde barındırdığı ürünler şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi

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