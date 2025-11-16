Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleri ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusundaki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar görülebileceği belirtiliyor. Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerde 2–4 derece artması, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleri ve Van’ın güneybatısında beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi