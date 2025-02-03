Bir Zamanlar Dünyanın Dördüncü Büyük Gölüydü: Şimdi Çöle Döndü
Bir dönem dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral Gölü, 1960'lı yıllardan itibaren kurumaya başladı. Özbekistan ve Kazakistan sınırları içinde yer alan göl, Orta Asya’nın en büyük çevre felaketlerinden birine sahne oldu.
Kaynak: AA
1960 yılında 68 bin kilometrekarelik yüz ölçümüne ve 1083 kilometreküplük su hacmine sahip olan göl, zamanla su kaybına uğrayarak 8 bin kilometrekareye kadar küçüldü. Su hacmi 75 kilometreküpe kadar gerilerken, en derin noktası ise 68 metreden 20 metreye kadar düştü. Günümüzde gölün derinliği her yıl ortalama 80 ila 110 santimetre azalmaya devam ediyor.
ARAL GÖLÜ’NÜN KURUYAN TABANINDA ARALKUM ÇÖLÜ OLUŞTU
Kuraklık nedeniyle ikiye bölünen Aral Gölü, Özbekistan ve Kazakistan sınırları içinde parçalanırken, gölde bulunan yaklaşık 300 ada tamamen kara ile birleşti.
Aral Gölü eski kıyılarından 170 kilometreye kadar geri çekilirken, suların çekildiği 4 milyon hektarlık alan kuruyarak "Aralkum Çölü" adı verilen yeni bir çöl haline geldi. Bu çöl, dünyanın en genç çöllerinden biri olarak kabul ediliyor.
ORTA ASYA'YI ETKİLEYEN BİR ÇEVRE FELAKETİNE DÖNÜŞTÜ
Tuzlu kum tabakalarıyla kaplanan bu bölge, her yıl kum fırtınalarıyla 100 milyon ton tuzlu tozun havaya karışmasına neden oluyor. Bu durum, sadece Aral çevresini değil, tüm Orta Asya'yı etkileyen bir çevre felaketine dönüştü. Uzmanlar, Pamir Dağları’ndaki buzulların bile bu tozlardan etkilendiğini ve kum fırtınalarının buzulların erimesini hızlandırdığını belirtiyor.
Kuraklığın etkisiyle toprak erozyonu ve hava kirliliği de ciddi seviyelere ulaşırken, bu durum insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Bölgede yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı belirtilirken, çevresel değişikliklerin halk sağlığını olumsuz etkilediği, hastalıkları artırdığı ve bebek ölümlerinin yükselmesine yol açtığı kaydedildi.
BALIKÇILIK VE TARIM YOK OLMA NOKTASINA GELDİ
Aral Gölü’nün kıyısındaki Moynak kasabası, kuraklık nedeniyle büyük zarar gördü. Tarım arazilerinin tuzlanması ve göl kıyılarının 100 kilometreden fazla geri çekilmesi, balıkçılığı ve tarımı neredeyse tamamen bitirdi. Daha iyi yaşam koşulları arayan birçok insan bölgeden göç etmek zorunda kaldı.
Geçmişte 34 balık türüne ev sahipliği yapan gölde, suyun tuzluluk oranının 10 kat artması nedeniyle balık popülasyonu neredeyse tamamen yok oldu. Bir dönem yılda 60 bin ton balık avlanan gölde, artık balıkçılık faaliyetleri tamamen durma noktasına geldi. Balık konservesi fabrikaları kapanırken, eski sahil bir gemi hurdalığına dönüştü.
KURAKLIK NEDENİYLE YENİ ÇEVRESEL ÖNLEMLER ALINIYOR
Aral Gölü’nün kuruması, bölge ülkelerini önlem almaya yöneltti. Özbekistan hükümeti, gölün kuruyan tabanında geniş çaplı ağaçlandırma çalışmaları başlattı.
Bu çerçevede, 2017 yılında başlatılan "yeşil kuşak" projesiyle, gölün kuruyan kısmına çöl koşullarına dayanıklı saksaul ve ılgın gibi bitkiler ekiliyor. Hedef, 10 yıl içinde gölün tamamen ağaçlandırılarak kum ve toz fırtınalarının etkisini azaltmak.
Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, gölün kuruyan tabanının 3,2 milyon hektarı Özbekistan sınırlarında yer alıyor. Bugüne kadar 2 milyon hektarlık alan ağaçlandırıldı. Yetkililer, yapılan çalışmalar sayesinde kum ve toz fırtınalarının etkisinin azaldığını ve bölgenin ekolojik dengesinin korunmaya çalışıldığını belirtiyor.