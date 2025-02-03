Bir Zamanlar Dünyanın Dördüncü Büyük Gölüydü: Şimdi Çöle Döndü

ORTA ASYA'YI ETKİLEYEN BİR ÇEVRE FELAKETİNE DÖNÜŞTÜ

Tuzlu kum tabakalarıyla kaplanan bu bölge, her yıl kum fırtınalarıyla 100 milyon ton tuzlu tozun havaya karışmasına neden oluyor. Bu durum, sadece Aral çevresini değil, tüm Orta Asya'yı etkileyen bir çevre felaketine dönüştü. Uzmanlar, Pamir Dağları’ndaki buzulların bile bu tozlardan etkilendiğini ve kum fırtınalarının buzulların erimesini hızlandırdığını belirtiyor.

Kuraklığın etkisiyle toprak erozyonu ve hava kirliliği de ciddi seviyelere ulaşırken, bu durum insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Bölgede yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı belirtilirken, çevresel değişikliklerin halk sağlığını olumsuz etkilediği, hastalıkları artırdığı ve bebek ölümlerinin yükselmesine yol açtığı kaydedildi.