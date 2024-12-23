Bir Yılda 73 Kez Ambulansa Taşla Saldırdı

Diyarbakır'da zihinsel engelli R.B. (30), hasta taşıyan ambulansa taşla saldırıp, kaçtı. Bu yıl, gördüğü ambulanslara 73 kez taşlı saldırıda bulunduğu öğrenilen R.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öğleden sonra Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Yaradanakul Caddesi’nde meydana gelen olayda zihinsel engelli R.B., Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Mehmet Uzun Caddesi'ndeki motosiklet kazasında yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye götüren ambulansa taşla saldırdı. Ambulansın yandaki camı kırılırken, R.B. ise kaçtı. Sağlık ekipleri ise durumu polise bildirdi. Sağlık çalışanlarının şikayetçi olduğu R.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin yaptığı araştırmada 197 suç kaydı olduğu belirlenen R.B.’nin, ilçede gördüğü ambulanslara sürekli hasar vermeye çalıştığı, son 1 yılda da 73 kez ambulanslara taşla saldırdığı öğrenildi.

'ÖNLEM ALINMASI LAZIM'

Türk Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı İhsan Yıldırım, zihinsel engelli R.B.’nin tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, “Bugün saat 15.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde sağlıkçılar ambulans ile hasta taşırken, zihinsel engelli R.B. isimli vatandaş ambulansa saldırı yaptı ve camı kırıldı. Neredeyse arkadaşlar da zarar görecekti. Maalesef bu ilk defa olmuyor. Bu yıl 73 defa ambulansa saldırdı. Buna yönelik önlem alınması lazım. Bu şahsın bir an önce hastaneye yatırılması lazım. Ambulanslarımız halka hizmet vermektedir. Can taşımaktadır. Sağlık çalışanlarına isabet edebilirdi veya şoför kaza yapabilirdi” dedi.

Kaynak: DHA