Bir Yasa Dışı Bahis Gözaltısı da Samsun'da

Samsun'da yasa dışı bahse özendirmeye yönelik paylaşımlarda bulunan şahıs gözaltına alındı.

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Bir Yasa Dışı Bahis Gözaltısı da Samsun'da

Türkiye'de Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile yeniden gündeme oturan yasa dışı bahse ilişkin gözaltılar sürüyor. Son örneği ise Samsun'da yaşandı.

Samsun'da sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y., isimli şahız gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye yaptığı sırada sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y.'yi takibe aldı.

Harekete geçen ekipler, bu sabah şüphelinin Atakum ilçesindeki evine baskın yaptı. Ekipler, 'Yasa dışı bahis oynatma' suçundan gözaltına alınan şüpheliyi, emniyete götürdü.

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Kaynak: DHA

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