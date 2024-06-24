Bir vatandaşın açtığı pankart gündem oldu: "Bir yer bulalım, Suriyelilerden uzak"

Bir gencin sahilde açtığı "Bir yer bulalım, Suriyelilerden uzak" yazılı pankart sosyal medyada gündem oldu.

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Bir vatandaşın açtığı pankart gündem oldu: "Bir yer bulalım, Suriyelilerden uzak"

Bir genç, "Bir yer bulalım Suriyelilerden uzak" yazılı pankartla sahilde poz verdi. O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.

Genci destekleyenler, ifade özgürlüğü kapsamında Suriyeli mültecilerle ilgili duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini savundu.

Video sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kesimlerin tepkisini de çekti.

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Suriye Mülteci krizi
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