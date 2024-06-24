Bir vatandaşın açtığı pankart gündem oldu: "Bir yer bulalım, Suriyelilerden uzak"
Bir gencin sahilde açtığı "Bir yer bulalım, Suriyelilerden uzak" yazılı pankart sosyal medyada gündem oldu.
Bir genç, "Bir yer bulalım Suriyelilerden uzak" yazılı pankartla sahilde poz verdi. O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.
Genci destekleyenler, ifade özgürlüğü kapsamında Suriyeli mültecilerle ilgili duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini savundu.
Video sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kesimlerin tepkisini de çekti.
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