Kayseri'de Soba Faciası: İki Kardeşten Acı Haber Geldi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana gelen olayda; sabah saatlerinde komşularından haber alamayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından eve gelen ekipler; anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.’yi hareketsiz buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan N.P.(14) ve B.P.(11) kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve 3 çocuğunun tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'DEKİ FACİA YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

11 Kasım'da İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen soba faciası da yürekleri dağlamıştı. Uzun süre gündemden düşmeyen faciada, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetmişti.

Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Esma Şahin “Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler. O çocukların suçları yoktu.” demişti.

Anne Melisa Akcan ise ilk ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi. Melisa Akcan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA