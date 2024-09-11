'Bir Şey Gördüm Söyleyemiyorum' Demişti! Muhabir Ne Gördüğünü Açıkladı

Türkiye, 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunduğu haberi ile yasa boğuldu. Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 3 kez aranan ve evinin 1.5 kilometre uzağındaki derede bir çuvalın içinde bulundu.

Narin’in kaybolmasından bir gün önce Canan Altıntaş, "Benim de bir evladım var. Bir saat bile ulaşamayınca nasıl merak ederim. Narin sesini duyurmak istedi mi bilemiyorum. İnsanlara güzel haberleri vermeyi umut ediyordum. Artık sonradan mı bırakıldı, bilmiyorum. Sabah duyduğumda şoka girdim. Narin’in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim. Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum. O köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir." ifadelerini kullanmış ve gündem olmuştu.

'KAPI ÖNÜNDE BİRKAÇ KADIN…'

Bugün Diyarbakır'dan yayına bağlanan Altıntaş gördüklerini, "O gün Narin bulunmadan bir gün önce kapı önünde birkaç kadın Yasin okuyordu. Bölgede Yasin ölülere okunur" ifadeleriyle açıkladı.