Bir 'sahte doktor' vakası da Antalya'da!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtan bir kişinin muayenehanesinin ruhsatsız, kendisinin de diplomasız olduğu ortaya çıktı.

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Bir 'sahte doktor' vakası da Antalya'da!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtan İranlı şüphelinin, ruhsatsız muayenehane çalıştırmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan muayenehane ile güzellik merkezlerine yönelik operasyon düzenledi.

NE DİPLOMASI VAR NE RUHSATI

Sosyal medya üzerinden tespit edilen Liman Mahallesi'ndeki bir muayenehanede gerçekleştirilen denetimde kendisini doktor olarak tanıtan İran asıllı şüphelinin, diplomasının olmadığı, muayenehanenin de ruhsatsız olduğu belirlendi. Ayrıca, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemlerin yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulandığı tespit edildi.

Bir 'sahte doktor' vakası da Antalya'da! - Resim : 1

Operasyonda, işletmede çok sayıda estetik amaçlı dolgu maddesi, botoks ürünü, gençlik aşısı olarak bilinen antioksidan madde, saç solüsyonu, serum, damar yolu açmak için kullanılan aparatlar, kan tüpleri ve şırıngalar ele geçirildi.

Şüpheli ile kaçak işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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