Bir Porsiyon Kokorecin Fiyatı, Gram Altını Solladı: Yok Böyle Bir Hesap
Bodrum Gümüşlük’te bir porsiyon kokorecin fiyatını görenler “yok artık” dedi. Gelen hesaba şoke olan vatandaşların dikkatini ise kokoreç çekti. 2 bin 750 TL olan gram altından bile daha pahalı olan kokoreç, tepkiye neden oldu.
Muğla’nın Bodrum ilçesi, Türkiye’nin en ünlü tatil ilçesi olduğu kadar, en pahalı yerlerinden bir tanesi. Bodrum, yüksek otel fiyatları ile pahalı yeme-içme mekanları ile nam salmış durumda. Bodrum’da sokaklar ve plajlar doluyken, mekanlar ise boş duruyor, adeta sinek avlıyor. Bodrum’da ortalama otopark ücreti 800 TL’yi bulurken, sırdan bir kebap restoranında yemek yemek için ortalama 20 bin TL fiyat biçiliyor.
Bodrum Gümüşlük'teki bir restoranda yemek yiyen vatandaş, hesabı isteyince neye uğradığını şaşırdı. Adisyonu kontrol eden vatandaş, ortalama 30-40 TL’ye satılan bir şalgama 1000 TL, bir porsiyon midyeye 1500 TL ve 1 porsiyon mantıya 1200 TL kesildiğini görüldü. Toplam hesabın ise 12 bin 500 TL geldiği görüldü.
Adisyonun içinde olan bir porsiyon kokoreç için ise 3 bin 200 TL fiyat verildiği görüldü. Ortalama 100 TL ile 300 TL arasında değişen fiyatı ile bilinen kokorecin, Bodrum’daki restoranda 2 bin 750 TL olan gram altından bile daha pahalı olması tepki çekti.