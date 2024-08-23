Bir Porsiyon Kokorecin Fiyatı, Gram Altını Solladı: Yok Böyle Bir Hesap

Muğla’nın Bodrum ilçesi, Türkiye’nin en ünlü tatil ilçesi olduğu kadar, en pahalı yerlerinden bir tanesi. Bodrum, yüksek otel fiyatları ile pahalı yeme-içme mekanları ile nam salmış durumda. Bodrum’da sokaklar ve plajlar doluyken, mekanlar ise boş duruyor, adeta sinek avlıyor. Bodrum’da ortalama otopark ücreti 800 TL’yi bulurken, sırdan bir kebap restoranında yemek yemek için ortalama 20 bin TL fiyat biçiliyor.