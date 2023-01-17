Bir paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı: Tüm markalar indirime gitti!
Geçtiğimiz günlerde bir kişi, kaldırımda gördüğü beton engellerini fıstıklı baklavaya benzettiğini anlatan bir paylaşımda bulunmuştu. Türkiye'de gündem olan paylaşım sonrası birçok markanın baklavada indirim kampanyası başlattığı belirtildi.
Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir fotoğraf Türkiye gündemine oturdu. Paylaşımda kaldırımdaki bir beton engelinin baklavaya benzetildiği yer almıştı. Semiha Dilara Hazır'ın paylaşımı sonrasında birçok marka baklavada indirim kampanyası başlattı.
Hazır'a sosyal medyadan cevap veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Semiha merhaba, özelden bana açık adres ve iletişim bilgilerini iletirsen sana Gaziantep'ten baklava göndermek isterim" dedi.
"DEV BİR FISTIKLI BAKLAVA GÖRDÜĞÜMÜ ZANNETTİM"
Semiha Dilara Hazır, Rami Kütüphanesi'nin açılışına gittiği gün kaldırımda gördüğü üzeri sarı boyalı yanlarından yeşil çimlerin çıktığı beton engellerin fotoğrafını, Twitter hesabı üzerinde "Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava gördüğümü zannettim." diyerek paylaştı.
İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Paylaşım kısa sürede Türkiye çapında etkileşime girerek 3 milyona ulaşan görüntülenmeye ve binlerce yoruma ulaştı.