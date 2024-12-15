Bir Kova Dolusu Para Kül Oldu

Karaman'da demir doğrama atölyesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangında iş yeri sahibinin kovada sakladığı 1 milyon lira küle döndü.

Bir Kova Dolusu Para Kül Oldu

Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki Ali Ün'e ait demir doğrumu atölyesinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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BİR KOVA PARA YANDI

Ün, hafif zararın oluştuğu iş yerinde kovada sakladığı 1 milyon TL'nin de yandığını belirtti. Yapılan ilk incelemede yangının, dün yanar halde bırakılan sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğunu belirledi.

Bir Kova Dolusu Para Kül Oldu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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