Bir Kişi Denize Düşmüştü, Haliç’teki O Korkuluk Değiştirildi

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Galata Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 1 kişi balık tutmak için köprüye geldi. İddiaya göre yaslandığı korkuluğun kırılması üzerine köprüdeki 1 kişi Haliç'e düştü. Denizde çırpınan kişiyi görenler, teknedekileri uyararak o noktaya doğru yönlendirdi.

Uzun süren çabalar sonucu denize düşen kişi, can simidiyle kurtarıldı. Tekneye alınan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denüze düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

EKİPLER YENİSİNİ TAKTI

Yaşanan olumsuz durum sonrası harekete geçen İBB ekipleri çürüyerek kopan korkuluğun yerine yenisi yerleştirildi. Olayın yaşandığı yerdeki güvenlik şeridini çıkaran ekipler, aynı yere yeni korkuluklar taktı.

'BİR KİŞİ DAHA DÜŞMÜŞTÜ'

Galata Köprüsü'nde iş yeri bulunan Mehmet Yontürk, "Bir vatandaş buradan geçiyordu, demire yaslandı. Demirle beraber denize düştü. Demir biraz çürüktü galiba. Ondan sonra bizim örtüyü arkadaş uzattı. Esnaflar gelip ip ve merdiven uzattılar. On beş dakika denizde boğuştu. Sonra tesadüfen bir tekne geldi buraya. Bu esnada polisi aradılar. Onlar da geldiler. Vatandaşı sivil tekne sudan çıkardı. Durumu iyiydi, sağ olarak çıkardılar, biraz bacağı burkulmuştu" şeklinde konuştu.Daha önce de böyle olayların yaşandığını belirten Yontürk, "Yaz aylarında burada bir vatandaş düşmüştü. Demirler çürümüş galiba" dedi.

'KORKULUKLAR ÇÜRÜMÜŞ’

Çürüyen korkuluklara dikkat çeken esnaf Nizamettin Özek ise, "Demir korkulukların hepsi çürümüş, sadece düştüğü yer değil bakın burası da çürümüş. Bunların hep değişmesi lazım. Köprünün hem Haliç’e bakan tarafı hem de Boğaz’a bakan tarafının komple değişmesi lazım. Dün biri işte oradan düştü, esnafın yardımıyla çıkarıldı. Yani esnaf burada olmasaydı bir şeyler uzatmasaydı gitmişti, kurtardılar onu; ama yarın bir gün biri buraya yaslanıp düşerse ve kimse olmazsa gider. Bir an önce gelsinler, kim yetkiliyse gelsin komple bir elden geçirsin bunları" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA