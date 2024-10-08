Bir Kenti Ayağa Kaldıran İddia! Yüksek Lisans Öğrencileri Fuhuşa mı Zorlanıyor?

Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan kadın öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ve fuhuşa zorlandıkları iddiasına üniversiteden jet açıklama geldi. Açıklamada, "İddiaların araştırılması için zaman kaybetmeden soruşturma komisyonu kurulmuş olup konu hassasiyetle ele alınmıştır" denildi.

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Bir Kenti Ayağa Kaldıran İddia! Yüksek Lisans Öğrencileri Fuhuşa mı Zorlanıyor?

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'ne ilişkin skandal iddialar ortaya atıldı. Üniversitede yüksek lisans yapan kadın öğrencilerin cinsel istismara maruz bırakıldığı ve fuhuşa zorlandıkları iddia edildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında üniversite hakkında dayanağı olmayan, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı" belirtildi.

Bir Kenti Ayağa Kaldıran İddia! Yüksek Lisans Öğrencileri Fuhuşa mı Zorlanıyor? - Resim : 1

'SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULDU'

Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:

"İddiaların kaynağının boşanma aşamasında bulunan personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen iddialar rektörlüğümüze intikal ettikten sonra iddiaların araştırılması için zaman kaybetmeden soruşturma komisyonu kurulmuş olup konu hassasiyetle ele alınmıştır.

Bir Kenti Ayağa Kaldıran İddia! Yüksek Lisans Öğrencileri Fuhuşa mı Zorlanıyor? - Resim : 2

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK'

Mevcut durumda soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın gizliliği gereği kamuoyuyla paylaşım yapılmamaktadır. Ancak söz konusu iddiaların üniversitemizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirme soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Üniversitemizden kurumsal olarak yapılacak açıklamalar dışındaki söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Öte yandan bu karalama kampanyasına katılan, yalan haberlerle kurumsal yapımızı hedef alan yayın organları ile sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki haklar kullanılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

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