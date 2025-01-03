Bir Kent Diken Üzerinde, Sayısı Her Geçen Gün Artıyor, Felaketin İlk Kez Görüntüsü Ortaya Çıktı

Konya'nın Altınekin ilçesinde görenlerin gözlerine inanamadığı bir felaket anı ortaya çıktı. 7 metre derinliğinde, 50 metre çapında oluşan obruk, herkesi endişelendirdi.

Akıncılar Mahallesi'ndeki merada meydana gelen obruğu fark eden Veysel Kaplan, durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemenin ardından obruk çevresinde tedbir alındı.

SİS VE TOZ İÇİNDE BİR ANDA ÇÖKTÜ

Yoğun sis olmasına rağmen obruk oluşan yerde bir toz bulutu fark ettiğini belirten Kaplan şiddetli gürültüyle çökmenin meydana geldiğini söyledi.

Kaplan, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yeni oluşan obruğun yanında 5 metre çapında ve 2 metre derinlikte eski bir obruğun daha olduğu gözlemlendi.

Kaynak: AA