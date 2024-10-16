Bir Kent Cumhurbaşkanı Adayını Belirledi! Kafa Kafaya Yarış...

Son seçim anketi Antalya'da yapıldı. Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz sorusuna, vatandaşların yüzde 33.8'i ABB Başkanı Mansur Yavaş yanıtı verdi. Yavaş'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan takip ederken; Ekrem İmamoğlu ise üçüncü sırada yer aldı.

Bir Kent Cumhurbaşkanı Adayını Belirledi! Kafa Kafaya Yarış...

HBS Araştırma şirketi, abonelerine özel gerçekleştirdiği anketin sonucunu yayınladı. Antalyalıların cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istediği sorusunun yöneltildiği anket yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

ANKETTEN YAVAŞ ÇIKTI

Anket sonucuna göre Antalyalıların Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isim Mansur Yavaş oldu. Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 33,8 çıktı.

Mansur Yavaş, CHP'nin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Yavaş son yerel seçimde yüzde 60.43 oy almıştı.

Bir Kent Cumhurbaşkanı Adayını Belirledi! Kafa Kafaya Yarış... - Resim : 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİNCİ SIRADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday olarak görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 29,6. olarak ölçüldü.

Bir Kent Cumhurbaşkanı Adayını Belirledi! Kafa Kafaya Yarış... - Resim : 2

İMAMOĞLU'NU İSTEYENLER YÜZDE 25,2 OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 25,2 oldu.

Bir Kent Cumhurbaşkanı Adayını Belirledi! Kafa Kafaya Yarış... - Resim : 3

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak İBB Adayı olan İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Ankette diğer adaylar yüzde 5,4 oranında tercih edilirken kararsızların oranı ise yüzde 6 olarak tespit edildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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