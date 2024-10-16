Bir Kent Cumhurbaşkanı Adayını Belirledi! Kafa Kafaya Yarış...

HBS Araştırma şirketi, abonelerine özel gerçekleştirdiği anketin sonucunu yayınladı. Antalyalıların cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istediği sorusunun yöneltildiği anket yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

ANKETTEN YAVAŞ ÇIKTI

Anket sonucuna göre Antalyalıların Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isim Mansur Yavaş oldu. Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 33,8 çıktı.

Mansur Yavaş, CHP'nin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Yavaş son yerel seçimde yüzde 60.43 oy almıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİNCİ SIRADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday olarak görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 29,6. olarak ölçüldü.

İMAMOĞLU'NU İSTEYENLER YÜZDE 25,2 OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 25,2 oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak İBB Adayı olan İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Ankette diğer adaylar yüzde 5,4 oranında tercih edilirken kararsızların oranı ise yüzde 6 olarak tespit edildi.

Çok merak edenlere ANTALYA sonucu abonelerimiz için özel çalışma ekim ayı yüz yüze görüşme

Mansur Yavaş. %33,8

R.T. Erdoğan. %29,6

Ekrem İmamoğlu %25,2

Diğer adaylar. %5,4

Kararsızlar. %6 — Mustafa Öztürk Hbs Araştırma Şirketi (@Hbs_arastirma) October 15, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem