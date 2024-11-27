Bir Kadın Cinayeti Daha! Tartıştığı Eşine Kurşun Yağdırdı, Kızının Feryadı Yürekleri Dağladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir sitedeki apartmanda saat 15.50 sıralarında bir kadın tartıştığı eşi tarafından katledildi. 55 yaşındaki Abdullah Poyraz isimli erkek, tartıştığı eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) tabancayla vurarak öldürdü. Cani erkek, Hale Akbaş Poyraz'ı öldürdükten sonra silahı evde bırakıp polis merkezine teslim oldu.

İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Hale Akbaş Poyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Bu sırada eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızını ekipler ikamete almadı.

'ANNEMİ BİR KERE GÖSTERİN BANA'

Annesine ne olduğunu öğrenmek isteyen küçük kız “Annemi bir kere gösterin bana. Gidin bakın anneme bir şey mi oldu” diyerek feryat etti. Küçük kızı sakinleştirmek için komşular yoğun çaba sarf ederken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi istendi.

'BANA DEĞİL ANNEME BAKIN'

Olay yerine gelen sağlık ekibine “Bana değil gidin anneme bakın” diyen küçük kız ambulansa alındı.

Savcılık ve Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hale Akbaş Poyraz'ı cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hale Akbaş Poyraz'ın cenazesi götürülürken ise kardeşi “Bacım nereye gidiyorsun” diyerek gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA