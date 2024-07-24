Bir Kadın Cinayeti Daha 'Geliyorum' Diyor: Ölümle Tehdit Ettiği Eski Eşinin Selasını Okuttu!

Bursa’da ayrıldığı Tuğçe E.'nin selasını camiden okutan Zafer Kufacı, o anları gülerek kayda aldı. Camide kendi selasının okunduğunu duyan Tuğçe E., panik yapan cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı.

Ayrıldığı Kufacı tarafından selasının verdirilmesiyle korku dolu anlar yaşayan Tuğçe. E. isimli kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tuğçe E., konuya ilişkin açıklamasında, "Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha önce de bana ölüm tehditlerinde bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı da mevcut. Cami hocasına giderek benim adıma sela verdiriyor, beni ölümle tehdit ediyor. Bana ölüm tehditleri mesajları atıyor. Dün cami hocasına gidiyor ve selamı verdiriyor. Sonra da video çekerek paylaşıyor ve insanlara gösteriyor. Korktum tabi ki. İnsan kendisi selasını verince nasıl olur? Selada, 'cenazesi ikinde de kaldırılacak' denilince 'acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar' diye korktum. Sonra zaten durumu polise bildirerek şikayetçi oldum. 6 yıldır evliydik bir oğlum var. Madde bağımlısı olduğu için ayrıldım" ifadelerini kullandı. Tuğçe E., yetkililere yardım çağrısında bulundu.

GÜLEREK KAYDA ALDI

Kufacı’nın sela için cami imamına ayrıldığı Tuğçe E.’nin bilgilerinin yazdığı kağıdı vererek yakın bir noktada bekledi. Okunan öğle namazının ardından eski eşi için verilen selayı ise cep telefonu ile gülerek kayıt aldığı öğrenildi.

Kufacı’nın cami imamının yanına gelerek 'Benim bir selam var, bunu verebilir misiniz' dediği ancak sela yanlış olduğu gerekçesiyle ilk başta okunmadığı belirtildi. Kufacı’nın daha sonra tekrar gelmesiyle cami görevlilerinin güvendiği ve selayı okuduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirilirdi.