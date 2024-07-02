Bir iş cinayeti daha! 63 yaşındaki operatör iş makinesinin altında kaldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir operatör, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Bir iş cinayeti daha! 63 yaşındaki operatör iş makinesinin altında kaldı

Sinop'un Ayancık ilçesi Aşağıköy ve Dolay köyleri arasındaki ormanlık alanda çalışma yapan işçi feci şekilde yaşamını yitirdi.

Ayancık- Bozkurt arası yüksek gerilim hattının altındaki ormanlık alanda temizleme çalışması yapan 63 yaşındaki iş makinesi operatörü R.S. iş makinesinin altında kaldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ambulans ve ilçe jandarma ekiplerince operatörün hayatını kaybettiği tespit edildi. R.S.'nin cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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