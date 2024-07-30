Bir İş Cinayeti Daha! Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Malatya'da bir işçi, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti. Nihat Güney isimli işçinin cansız bedeni elektrik direğinin yanında bulundu.

Son Güncelleme:
Bir İş Cinayeti Daha! Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Nihat Güney hayatını kaybetti.

Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney'e ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Malatya İş cinayeti
Son Güncelleme:
Erdoğan'ın Borç Açıklaması Harekete Geçirdi! SGK Taşınmazları Satışa Çıkardı Erdoğan'ın Borç Açıklaması Harekete Geçirdi!
Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
Ocakta Unutulan Tava Yangına Neden Oldu Ocakta Unutulan Tava Yangına Neden Oldu
En Dengesiz 4 Burç! Bu Burçlar Dengesizlikleriyle Sürekli Çileden Çıkarıyorlar... En Dengesiz 4 Burç! Bu Burçlar Dengesizlikleriyle Sürekli Çileden Çıkarıyorlar...
ÇOK OKUNANLAR
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Lise Mezuniyeti Yetiyor: Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! Meclis'teki Bu Değişiklik Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek
Ankara Kulislerinden Yeni İddia... Kılıçdaroğlu Çevresi Hareketlendi! Toplantılar Başladı, İşte Yeni Mottoları Kılıçdaroğlu Geri mi Dönüyor?
Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş: CHP Puan Farkını Açıyor... İşte Son Oy Oranları Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş
Ellerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti AKP'li Vekillerden Katliam Hatırası!