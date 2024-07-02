Adana ve Mersin'de orman yangını!

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Yangının ise anız yakımı sonrası çıktığı öğrenildi. Yetkililer bu nedenle anız yakılmamasını bu yıl Adana'da çıkan orman yangınlarının yüzde 90'nın anız yakıldığı için meydana geldiğini bildirdi.

MERSİN'DE DE ORMAN YANGINI: MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Mersin'in Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ARI KOVANLARI ZARAR GÖRDÜ

Bal ormanı vasfı bulunan alandaki bazı arı kovanları yangında zarar gördü. Bölgedeki rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Kaynak: İHA