Bir İçki Grubuna Daha Zam!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık enflasyon verilerini açıklaması ve içki, sigara ve akaryakıt ürünlerine uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının belli olmasıyla içki firmaları da birer birer fiyat artışına gitmeye başladı.

Fiyatlarına zam gelen gruplardan biri de İsabey şarapları oldu.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabından "İsabey şarap gurubu güncel satış fiyatları #ZamGeldi" notuyla duyurdu.

Yeni listeye göre en ucuz 75 cc'lik şarap 145 liraya yükseldi.